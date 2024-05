Accademia BMV: che stagione!

Peccato per la sfida play off, ma che stagione! Quando si dice, alla fine, un anno praticamente perfetto. Già, perché per la Prima Squadra dell’Accademia BMV quello che si è appena concluso è stato un campionato davvero da incorniciare.

Peccato per la sfida play off, ma che stagione! Quando si dice, alla fine, un anno praticamente perfetto. Già, perché per la Prima Squadra dell’Accademia BMV quello che si è appena concluso è stato un campionato davvero da incorniciare. Sempre nelle posizioni di vertice, sempre là appunto in alto in classifica, a lottare fino all’ultimo per laurearsi campione, sempre protagonista indiscussa in Promozione. “L’unico rammarico, se così vogliamo chiamarlo, è stata la partita persa nei play off e che ci ha visti abbandonare definitivamente il sogno di provare a salire di categoria - spiega il presidente Nicodemo Filippelli - Ma, al di là di questo, non posso che fare i complimenti ai ragazzi e al mister per le emozioni che ci hanno regalato partita dopo partita. Ad inizio stagione, l’obiettivo era una salvezza tranquilla, poi con il passare del tempo siamo arrivati a giocarci addirittura la vittoria del campionato. Che cosa aggiungere? Bravi tutti e grazie per l’impegno e la dedizione che avete messo in campo”, E adesso, allora, dopo un po’ di meritato riposo, sarà il momento di pensare al prossimo anno. “Ci stiamo già lavorando - conclude Filippelli - Certamente valuteremo qualche nuovo elemento da inserire nel gruppo, per rafforzarlo ulteriormente e, allo stesso tempo, ci sarà da sostituire l’allenatore, che sapevamo ci avrebbe salutato al termine dell’annata calcistica”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!