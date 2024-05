Si chiude l'Anno Accademico dell'Università del tempo libero

Dopo i due incontri di venerdì 10 e 24 maggio alle 21 in sala consiliare dedicati, rispettivamente, al libro Novecento di Alessandro Baricco e all''India, sabato 25 maggio a partire dalle 16 si terrà la festa conclusiva dove i vari partecipanti alle iniziative offerte offerte potranno scambiarsi impressioni e soddisfazioni.

La voglia di erudizione al di là dei capelli bianchi da una parte, il desiderio di trovare nuove frontiere di socializzazione dall'altra. L'Università del tempo libero di Busto Garolfo è stata in questi mesi l'oasi di aggiornamento culturale e di cemento di amicizie per decine di cittadini. E, tra corsi di bouquet floreale, consigli per evitare truffe, riflessioni sull'età anziana e sulle sue potenzialità e presentazione di libri e reportage, si appresta al suo atto conclusivo. Dopo i due incontri di venerdì 10 e 24 maggio alle 21 in sala consiliare dedicati, rispettivamente, al libro Novecento di Alessandro Baricco e all''India, sabato 25 maggio a partire dalle 16 si terrà la festa conclusiva dove i vari partecipanti alle iniziative offerte offerte potranno scambiarsi impressioni e soddisfazioni. L'Utl è stata realizzata con la collaborazione dell'Associazione Pensionati e Anziani cittadina.

