Giovedì 3 aprile una serata tra poesia, tango, musica e arte visiva: la performance è costruita attorno all’anima artistica di Giorgio Colombo, poeta e imprenditore locale.

Un intreccio di emozioni, linguaggi e passioni. È questo il cuore di “Art…in”, la serata in programma giovedì 3 aprile 2025 alle ore 20.30 nella sala Don Besana della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate (via Manzoni 5), promossa grazie alla collaborazione Giorgio Colombo il poeta imprenditore e l’Associazione Artistica Legnanese.

Protagoniste della serata saranno la poesia, la musica e la danza, che si fonderanno in un racconto dal vivo pensato per coinvolgere tutti i sensi. Le poesie di Giorgio Colombo, lette dall’attrice Adriana Cattaneo, si alterneranno alla musica di Astor Piazzolla, eseguita dal vivo dal duo formato da Maria Rosa Castano (pianoforte) e Patrizio Castelli (fisarmonica). A interpretare la potenza emotiva del tango argentino saranno i ballerini professionisti Angela Quacquarella e Mauro Rossi, con quattro coreografie che daranno corpo e movimento alla musica.

A fare da cornice alla serata sarà l’atrio dell’auditorium, dove verrà allestita una mostra delle opere degli artisti dell’AAL: quadri, sculture, fotografie e installazioni, in un percorso espositivo indipendente dalla performance, ma perfettamente in sintonia con lo spirito della serata.

Cuore pulsante della serata è Giorgio Colombo. Classe 1947, Colombo è un imprenditore di lungo corso, fondatore di diverse aziende e da oltre cinquant’anni cliente della Bcc. Da quasi dieci anni è riuscito a trovare nuovo spazio per la sua anima artistica: «Nel 2016, con il passaggio generazionale delle imprese di famiglia, Comat, cbc, Nowal Chimica, ho avuto finalmente il tempo per dedicarmi alla poesia, una passione che mi accompagna da sempre», racconta. Oggi ha pubblicato sette libri, ha scritto oltre 500 poesie e collezionato più di 50 premi letterari.

Il suo approccio non si ferma alla parola scritta: Colombo è anche fotografo e videomaker. Ha realizzato più di 160 cortometraggi in cui le immagini si fondono con versi e musica, dando vita a una forma di espressione che lui stesso definisce “poesia visiva”: «Scatto fotografie estemporanee, spesso durante viaggi o escursioni. Poi, osservando l’immagine, scrivo versi che ne nascono direttamente. È un processo creativo che unisce istinto e riflessione».

Il suo legame con l’Associazione Artistica Legnanese è nato anche grazie alla famiglia: «Mio zio Giannino era tra i fondatori dell’AAL. Quando ho iniziato a proporre i miei lavori di poesia visiva, mi è stato naturale avvicinarmi all’associazione». Oggi Colombo ne è il tesoriere e ha contribuito a rafforzare il legame con il territorio portando il conto dell’associazione alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: «Abbiamo lasciato la vecchia banca e scelto la Bcc proprio per la sua dimensione umana, la sua vicinanza alle realtà locali. È l’unica banca locale rimasta sul territorio».

Da questa collaborazione nasce anche la serata “Art...in”, evoluzione di un progetto già sperimentato in forma più intima a Casorezzo, dove poesia e musica avevano incantato il pubblico nella chiesetta di San Salvatore: «Lì abbiamo capito quanto questo tipo di serata potesse emozionare. Ora, grazie all’auditorium della Bcc, che ci ha dato la sala, e al coinvolgimento di ballerini professionisti, la proposta cresce e si completa, diventando un vero incontro tra quattro forme d’arte: poesia, musica, danza e arti visive».

«Crediamo profondamente che l’arte, in tutte le sue forme, sia uno straordinario strumento di crescita per il territorio. Non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale ed educativo. Come banca locale, siamo convinti che sostenere iniziative artistiche significhi investire nel benessere della comunità, nel dialogo tra le persone e nella valorizzazione delle nostre identità. L’economia di un territorio si rafforza anche grazie alla sua capacità di generare bellezza, emozione e partecipazione», ha dichiarato Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Una serata, quella di giovedì 3 aprile a Busto Garolfo, pensata per essere leggera e profonda al tempo stesso: l’ingresso sarà aperto già prima dell’inizio, per permettere la visita alla mostra; la performance durerà circa un’ora e dieci minuti, e al termine ci sarà ancora tempo per esplorare le opere esposte. Tutto con il desiderio di regalare al pubblico un’esperienza di bellezza accessibile e condivisa.

Nell’atrio della sala Don Besana sarà allestita una mostra di artisti locali, visitabile sia prima che dopo lo spettacolo. Gli artisti coinvolti sono: Ivana Belloni, Filippo Bonzi, Gianfranco Brusegan, Giorgio Colombo, Tiziana Gironi, Luisella Dell'Acqua, Dario Ferrè, Enrico Lesinigo, Ivana Rigo, Maria Cristina Limido, Maria Magistrelli, Antonio Mancini, Lucia Sanavio, Marzia Mucchietto, Ezio Passaretta, Valeria Rampinini e Roberto Trucco.

Il presidente dell’Associazione Artistica Legnanese, Filippo Bonzi, sottolinea: «Grazie alla sensibilità della BCC e all’impegno dei nostri soci, “Art...in” rappresenta un momento speciale per avvicinare la cittadinanza all’arte. Un’occasione per sentirsi parte di qualcosa che unisce linguaggi, storie e persone». A dimostrazione che l’arte, quando è vissuta con passione e condivisa con generosità, diventa strumento di dialogo e comunità.

