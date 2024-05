Landini e la sua 'Che Bella Castano'

Otto donne e otto uomini, alla fine, per la lista 'Che bella Castano' del candidato sindaco Alessandro Landini (attuale assessore uscente).

Un gruppo che spazia in ambiti e campi differenti: dal mondo della politica cittadina, passando per quello del sociale, dello sport, della cultura e associativo. Otto donne e otto uomini, alla fine, per la lista 'Che Bella Castano' del candidato sindaco Alessandro Landini (attuale assessore uscente). "Quando si dice, insomma, una squadra trasversale. Ed è così che siamo, appunto. Chi mi sta affiancando in questo percorso, infatti, sono tutte persone di ottime qualità e capacità, una parte che ha già avuto modo di rapportarsi con la vita amministrativa della città, gli altri che hanno deciso di scendere in campo per dare il loro apporto alla città - commenta lo stesso Landini - Senza dimenticare, poi, l'età media, che è di 45 anni. Siamo una realtà unita e con tanta voglia di lavorare per il presente e il futuro di Castano. Idee e proposte ben chiare, messe nero su bianco con il contributo di ogni singolo componente". Allora, eccoli i 16 che affiancano Alessandro Landini: Maria Luisa (detta Isa) Lodi (assessore uscente), Elisa De Bernardi (detta Debe; consigliere di maggioranza uscente), Brunella Baita, Giulio Canziani, Dario Calloni (già sindaco castanese dal 2004 al 2009), Marta Crespi, Gianmario (detto Jama) Ferrario, Atena Fogliani, Chiara Frosi, Sabrina Gaiera (già assessore dal 2014 al 2019), Sergio Gambaro, Elia Massidda, Luciano Recanati, Edoardo Torno, Melissa Vecchi e Flavio Viero.

