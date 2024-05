Lonate al raduno dei Bersaglieri

La Fanfara dei Bersaglieri 'Tramonti-Crosta' di Lonate Pozzolo parteciperà al 71° raduno nazionale dei Bersaglieri ad Ascoli Piceno.

La Fanfara dei Bersaglieri 'Tramonti-Crosta' di Lonate Pozzolo parteciperà al 71° raduno nazionale dei Bersaglieri ad Ascoli Piceno. Un momento importante non solo per i bersaglieri di Lonate, ma per tutta la famiglia cremisi che celebra la sua storia e le tradizioni, in un incontro tra veterani e membri attivi del corpo.

Appuntamento dunque sabato 4 maggio alle ore 21, in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

