Incantano i 'Carmina Burana'

Una serata da incorniciare, quella vissuta ieri a Boffalora sopra Ticino. Nella suggestiva cornice del centro cittadino si è svolto il concerto “Carmina Burana”, un evento che ha saputo coniugare arte e passione in una rappresentazione corale capace di emozionare profondamente il pubblico.

L’opera di Carl Orff, tra le più celebri del repertorio novecentesco, è risuonata con tutta la sua potenza evocativa grazie all’intenso lavoro di un ensemble di altissimo livello. Il Corpo Musicale Boffalorese, la Schola Cantorum San Gregorio Magno di Trecate, la Infinity Dance Academy di Magenta, i solisti e il direttore maestro Alberto Sala hanno dato vita a uno spettacolo travolgente, in cui voce, musica e movimento si sono fusi in un’unica, vibrante armonia.

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha accolto con entusiasmo ogni passaggio della performance: dalle sonorità solenni ai momenti più giocosi e dinamici, in un continuo alternarsi di emozioni. La regia artistica ha saputo valorizzare appieno la forza espressiva dell’opera, rendendola accessibile e coinvolgente anche per chi vi si avvicinava per la prima volta.

Un plauso corale è giunto anche dal sindaco Sabina Doniselli, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata, dagli artisti agli organizzatori fino ai tanti volontari che hanno operato dietro le quinte. “Siamo orgogliosi di far parte di una comunità che sa creare cultura, arte e bellezza”, ha scritto in un post, sottolineando il valore di questi momenti per la vita collettiva del paese.

Il concerto “Carmina Burana” si è confermato dunque non solo come evento musicale di spessore, ma anche come testimonianza concreta della vitalità culturale di Boffalora: un piccolo centro capace di grandi emozioni.

