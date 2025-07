Giovani nel Parco del Ticino

Per i nuovi volontari si apre un cammino ricco di esperienze e responsabilità, all’interno di un contesto naturalistico unico, dove ogni gesto quotidiano può fare la differenza.

Un caloroso benvenuto nel cuore verde della Lombardia: è questo lo spirito con cui, nella mattinata di ieri, il Parco del Ticino ha accolto ufficialmente i nuovi volontari del Servizio Civile presso la sede istituzionale di Magenta. Federico Tano, Sandra D’Elia, Anna Appiani, Andrea Pavese e Luca Quaglini sono i cinque giovani che per i prossimi mesi affiancheranno l’Ente in attività cruciali per la tutela ambientale, la promozione della biodiversità e la valorizzazione del territorio.

A fare gli onori di casa il presidente Ismaele Rognoni, accompagnato dal direttore Claudio De Paola e dai referenti Alessandro Todaro e Roberta Giovannini, che hanno voluto sottolineare l’importanza del ruolo che i ragazzi saranno chiamati a svolgere. "Il vostro contributo sarà prezioso – ha dichiarato Rognoni – e sono certo che anche per voi sarà un’occasione di crescita personale e professionale, in un ambiente dinamico, stimolante e attento ai valori dell’impegno civico e della sostenibilità. Il Parco del Ticino diventerà davvero vostro se lo amerete ogni giorno, e sono certo che questo sentimento sboccerà presto, sboccerà subito.”

Per i nuovi volontari si apre dunque un cammino ricco di esperienze e responsabilità, all’interno di un contesto naturalistico unico, dove ogni gesto quotidiano può fare la differenza per il benessere dell’ambiente e delle comunità locali. Un'occasione per mettersi in gioco, imparare e lasciare un’impronta concreta in uno dei parchi regionali più importanti d’Europa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!