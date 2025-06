A Bernate comincia l'estate con i ragazzi del 'Grüp'

Si parte domenica 22 giugno con la manifestazione sportiva ‘Sù&Giò’: gara tra barche dove a sfidarsi saranno gli equipaggi di Vogatori.

La prima festa della nuova associazione bernatese ‘Al Grup’ entra nel vivo con due weekend ricchi di eventi. Si parte domenica 22 giugno con la manifestazione sportiva ‘Sù&Giò’: gara tra barche dove a sfidarsi saranno gli equipaggi di Vogatori. Venerdì 27 giugno torna la tanto attesa caccia al tesoro per le vie del paese dal titolo ‘L’enigma del genio’. Le squadre partecipanti si sfideranno a colpi di indizi e prove da superare per risolvere il mistero e trovare il luogo in cui è custodito il tesoro. Sabato 28 appuntamento con l’ormai tradizionale ‘Festa dei Rioni’: dalle 17.30 aperitivo al tramonto con il dj set di Simone Toffanin e a seguire si accendono note rock anni ‘90 con la band Smila, per la prima volta a Bernate. Un week end esplosivo di musica e buon cibo in una location invidiata da molti: a far da cornice sarà infatti la piazza Donatori di Sangue che affaccia sul Naviglio e, nelle calde sere d’estate, regala tramonti da brividi. “Dopo mesi intensi di lavoro la nuova Associazione di Promozione Sociale vede la luce – ci racconta il presidente Marco Faccendini - abbiamo cambiato forma e nome ma siamo rimasti gli stessi, solo insieme e più uniti. I nostri obiettivi rimangono i medesimi: mantenere vive le tradizioni dei Rioni e dei Vogatori con uno sguardo nuovo. Aspettiamo tutti per dare il benvenuto all’estate”.

