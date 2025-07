Si prepara la 'Notte Bianca'

Sabato 5 luglio Mesero si prepara a vivere una serata all’insegna della festa, della musica e dell’impegno sociale. Nel cuore del paese, al Centro Socioculturale di via Piave, andrà in scena la seconda edizione della Festa della Croce Azzurra, promossa dall’Associazione Volontari Abbiategrasso ODV.

L’evento rientra nel programma della Notte Bianca di Mesero, offrendo ai cittadini un’occasione per ritrovarsi, sostenere una realtà del territorio e godersi una serata speciale sotto le stelle. Dalle ore 19 sarà possibile cenare con un ricco menù a scelta tra piatti di carne o di pesce (prenotazioni presso Elettrodomestici Zoia – Tel. 02.9787180), in un clima di allegria e condivisione.

Il momento clou della serata è atteso alle 21:30, quando sul palco saliranno gli Anime in Plexiglass, band tributo a Luciano Ligabue, pronta a far cantare e ballare il pubblico con i più grandi successi del rocker di Correggio. Energia, passione e coinvolgimento saranno le parole d’ordine di un concerto che si preannuncia carico di emozioni.

Dopo il successo della prima edizione, la Croce Azzurra torna a festeggiare insieme alla comunità, unendo il divertimento alla sensibilizzazione sul valore del volontariato e del soccorso. Un’opportunità per trascorrere una serata diversa, sostenendo chi ogni giorno si prende cura degli altri.

