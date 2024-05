Visite senologiche

Parola d'ordine prevenzione. Il Comune di Bareggio chiama a raccolta le sue residenti invitandole a sottoporsi a una visita senologica all'ambulatorio comunale.

Parola d'ordine prevenzione. Il Comune di Bareggio chiama a raccolta le sue residenti invitandole a sottoporsi, martedì 14 maggio tra le 13 e le 16.30, a una visita senologica all'ambulatorio comunale di via San Sebastiano 25. Per poter partecipare alle iniziative occorrerà prenotarsi al 320/6887338 martedì e mercoledì tra le 17 e le 18. La visita è gratuita e vi potranno avere accesso soltanto le donne residenti in Bareggio. "Sarà comunque possibile - spiega il Comune - sostenere l'attività della sezione di Magenta dell'associazione Salute Donna ODV attraverso un contributo economico libero".

