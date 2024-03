L'utilizzo del defibrillatore

Saperlo usare adeguatamente può salvare una vita umana. Al di là del buon cuore, per l'impiego del defibrillatore si rendono necessarie alcune competenze. Sensibile al discorso, il Comune di Bareggio promuove due incontri in collaborazione con Avis e Corso di formazione laico di primo soccorso.

Saperlo usare adeguatamente può salvare una vita umana. Al di là del buon cuore, per l'impiego del defibrillatore si rendono necessarie alcune competenze. Sensibile al discorso, il Comune di Bareggio promuove due incontri in collaborazione con Avis e Corso di formazione laico di primo soccorso. I corsi avranno la durata di cinque ore e consentiranno l'ottenimento dell'abilitazione all'uso dell'apparecchio. A tenerli sarà l'Azzurra Soccorso di Cuggiono nella sede dell'oratorio San Luigi di Bareggio di via 4 Novembre 42 nei giorni di domenica 5 maggio e sabato 11 maggio dalle 8.30 alle 13.30. La frequentazione del corso è subordinata al versamento di un costo di 35 euro da versare alla sede dell'Ais di piazzetta Formentano 1 a Magenta, aperta il martedì dalle 21 alle 22.30 e la domenica dalle 11 alle 12. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 348/6065429 oppure 347/2393003 o inviare una mail a aismagenta [at] gmail [dot] com.

