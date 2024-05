Farmacia comunale in via De Gasperi

Farmacia comunale: prosegue spedito l’iter per la nuova sede farmaceutica in via De Gasperi, che verrà aperta nel locale al civico 42 ceduto gratuitamente al Comune nell’ambito della convenzione per il piano attuativo “Ex Sapla”.

Farmacia comunale: prosegue spedito l’iter per la nuova sede farmaceutica in via De Gasperi, che verrà aperta nel locale al civico 42 ceduto gratuitamente al Comune nell’ambito della convenzione per il piano attuativo “Ex Sapla”. “Quello di domani sarà un passo importante verso l’apertura della nuova farmacia, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno – dichiara il sindaco Linda Colombo - Siamo molto soddisfatti perché andiamo a istituire un nuovo servizio in una zona, quella a nord della ex statale 11, che al momento era scoperta. Inoltre, avere una farmacia comunale sul territorio è importante anche rappresenta un valido supporto per il Settore sociale in termini di erogazioni di prestazioni socio-sanitarie”.

