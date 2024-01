Disturbi dell'apprendimento: laboratorio

Si chiamano dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Sono involontarie distorsioni di parole e numeri e problemi nel comprenderli correttamente e a esserne colpiti sono diversi studenti. Ai disturbi specifici dell'apprendimento e alla necessità di migliorare gli approcci allo studio di chi ne soffre, il Comune di Bareggio ha deciso di dedicare un laboratorio. "L'iniziativa - si legge nella presentazione - è finalizzata a migliorare le strategie di studio e l'apprendimento delle materie scolastiche attraverso nuove tecnologie e a favorire la motivazione e l'autostima". Il laboratorio è riservato agli studenti delle scuole medie delle secondarie di primo grado in possesso della certificazione DSA. Le iscrizioni si potranno effettuare fino al 31 gennaio allo sportello telematico del Comune. A livello nazionale, circa il 5% della popolazione studentesca deve fare i conti con queste difficoltà d'apprendimento.

