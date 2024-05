Generatore di energia da premio

C'è un'eccellenza tutta italiana che ha conquistato la 49^ edizione del salone internazionale delle idee di Ginevra svoltosi tra il 17 e il 24 aprile. E questa eccellenza è fiorita nel giardino di Arluno.

C'è un'eccellenza tutta italiana che ha conquistato la 49^ edizione del salone internazionale delle idee di Ginevra svoltosi tra il 17 e il 24 aprile. E questa eccellenza è fiorita nel giardino di Arluno. Walter Cassani ha sfornato dal suo ingegno un generatore e accumulatore di energia elettrica e si è così guadagnato il primo premio da parte della Camera di Commercio Italiana per il paese elvetico. Cassani ha spiegato che il sistema da lui brevettato è in grado di venire incontro a una delle esigenze più impellenti del tempo attuale, produrre energia sostenibile in grado di abbattere l'inquinamento e di garantire rendimenti elevati attraverso l'impiego di acqua e aria. Nell'entusiasmo di Cassani non vi è ombra di autocompiacimento, ma la soddisfazione per avere dato al mondo della scienza una nuova via per porla sempre più al servizio della tutela dell'ambiente senza sacrificare la produzione di energia. Il suo elemento ispiratore, come anche emerge dal suo profilo social, sta ai piani alti della storia del pensiero scientifico e si chiama Albert Einstein: "Non esistono grandi scoperte nè reale progresso - spiega- finché sulla terra esiste un bambino infelice". E il "bambino" di cui Casssani ha scelto di occuparsi è, appunto, l'ambiente che a tutti noi appartiene.

