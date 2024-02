Gli agricoltori del Gruppo Ovest Milano saranno i protagonisti di questa nuova iniziativa, che segue quella svoltasi la scorsa settimana. Numerose aziende agricole provenienti da Castanese e Magentino parteciperanno alla mobilitazione.

Da oggi pomeriggio fino a domani, 16 febbraio, Arluno sarà il centro di una nuova mobilitazione agricola, un evento che si aggiunge alle manifestazioni che stanno coinvolgendo gli agricoltori in tutta Europa.

In linea con le manifestazioni che hanno scosso Bruxelles e altre città europee, gli agricoltori del Gruppo Ovest Milano saranno i protagonisti di questa nuova iniziativa, che segue quella svoltasi la scorsa settimana. Numerose aziende agricole provenienti da Castanese e Magentino parteciperanno alla mobilitazione, portando avanti richieste e rivendicazioni cruciali per il settore.

Le richieste degli agricoltori sono chiare e mirano a una revisione delle politiche comunitarie sull'agricoltura. Tra i punti salienti, si chiede di vietare l'importazione di prodotti da paesi dove non sono applicate le stesse rigide regole europee in materia di sicurezza alimentare e benessere degli animali. Inoltre, si richiede un maggiore contrasto all'invasione delle specie animali aliene, che rappresentano una minaccia per l'equilibrio degli ecosistemi agricoli.

La mobilitazione punta anche a sollecitare una revisione del sistema fiscale che gravita sul settore agricolo, chiedendo una minor tassazione e una semplificazione della burocrazia che spesso ostacola la crescita e lo sviluppo delle aziende agricole. Inoltre, si chiede l'avvio di tavoli tecnici in grado di coinvolgere gli agricoltori nelle decisioni che riguardano direttamente il loro lavoro e il loro futuro.

L'obiettivo di questa mobilitazione non è solo quello di attirare l'attenzione sulle sfide e le difficoltà che affronta il settore agricolo, ma anche di promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni e la società civile. Gli agricoltori sono pronti a mettersi in gioco e a contribuire attivamente alla costruzione di politiche agricole più sostenibili, equilibrate e giuste.

L'evento ad Arluno promette di essere un momento di incontro e confronto tra agricoltori, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e cittadini interessati al futuro dell'agricoltura. La speranza è che questa mobilitazione possa portare a risultati concreti e a un cambiamento positivo per il settore agricolo e per l'intera comunità.

