Appuntamento dal 7 al 12 maggio al Teatro Menotti con la compagnia vicentina che ha rinnovato la Commedia dell’Arte riportandola ai fasti del passato.

Arriva a Milano 'Arlecchino muto per spavento', lo spettacolo di Stivalaccio Teatro che è diventato un caso grazie all’unanime plauso di pubblico e critica in tutta la Penisola negli ultimi due anni.

Appuntamento dal 7 al 12 maggio al Teatro Menotti con la compagnia vicentina che ha rinnovato la Commedia dell’Arte riportandola ai fasti del passato tanto da vincere il prestigioso premio Associazione Nazionale Critici del Teatro 2023 per l’apporto professionale e creativo alla Commedia dell’Arte, per la produzione di spettacoli, l’organizzazione di rassegne e laboratori formativi originali e stimolanti. Lo spettacolo è reduce da un trionfale debutto lo scorso marzo a Parigi, città in cui la commedia debuttò circa 300 anni fa, che ha anche dedicato a Stivalaccio Teatro una giornata di studio alla Sorbona.

In scena Sara Allevi, Anna De Franceschi, Fabio Gorgolini, Michele Mori, Zelia Pelacani, Stefano Rota, Pierdomenico Simone, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello che firma anche il soggetto originale e la regia.

