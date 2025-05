'Arlecchino' con Enrico Bonavera

Giovedì 15 maggio alle ore 20.30 all’Auditorium Teresa Sarti Strada in viale Cà Granda 19 a Milano, sarà ospite Enrico Bonavera: attore, regista e autore profondamente legato alla Commedia dell’Arte.

Nuovo imperdibile appuntamento con l’Accademia del Piccolo Grande Clown, il percorso dedicato ai grandi interpreti contemporanei di questa meravigliosa forma di espressione teatrale.

Giovedì 15 maggio alle ore 20.30 all’Auditorium Teresa Sarti Strada in viale Cà Granda 19 a Milano, sarà ospite Enrico Bonavera. Attore, regista e autore profondamente legato alla Commedia dell’Arte di cui è il massimo interprete italiano grazie al suo ruolo ufficiale di Arlecchino nel “Servitore di due padroni” al Piccolo Teatro di Milano con la regia di Giorgio Strehler, Bonavera ha maturato un percorso artistico unico ed eccezionale, approfondendo ogni aspetto del lavoro sulla maschera, secondo un linguaggio che affonda le sue radici nella storia del Teatro italiano in particolare. Il suo interesse nei confronti dell’espressione totale attraverso il corpo, la voce e la gestualità lo ha portato dal teatro di ricerca alla bottega di Ferruccio Soleri, da cui ha appreso tutti i segreti del mitico Arlecchino, per diventarne poi l’erede. Con il personaggio di Brighella prima, e in seguito con l’Arlecchino, ha girato tutto il mondo.

Enrico Bonavera lavora in modo instancabile su sè stesso e sul personaggio e soprattutto, come dichiara lui stesso “su un’arte che cerca la grazia e la bellezza attraverso lo studio del corpo, della voce, del tempo comico, dell’improvvisazione”. Nel 2007 al Festival ‘Mantova Capitale Europea dello spettacolo’ è stato insignito de ‘L’ Arlecchino d’ Oro‘ – premio già assegnato, tra gli altri, a Marcel Marceau, Dario Fo, Ferruccio Soleri.

Come attore di prosa, è stato diretto da Strehler, Lassalle, Sciaccaluga, Amelio, Battistoni, Soleri, Bosetti, Conte, Gallione, Crivelli, Origo, Kerbrat, Boso, Friedel, Hertnagl, Emiliani, Maifredi, Damasco, Scaparro, Zecca.

Pur avendo all’attivo numerose creazioni artistiche e regie, non trascura mai l’insegnamento. Dal 2004 è docente al DAMS di Imperia del corso di Drammaturgia dell’attore, è insegnante alla Scuola di Recitazione del Teatro di Genova, tiene corsi presso la Scuola Europea di S. Miniato di Pisa, presso il Centro maschere di Abano Terme diretto da D. Sartori e all’Accademia Internazionale di Commedia dell’ Arte del Piccolo Teatro di Milano diretta da Ferruccio Soleri, oltre a molteplici collaborazioni con scuole di tutto il mondo, dal Brasile alla Norvegia, da Hong Kong alla Francia. Ovunque porta la sua visione artistica piena di una cultura centenaria, leggera e comunicativa, sempre sorprendente, in cui l’uomo con tutta la sua energia è al centro della narrazione.

La serata sarà come di consueto introdotta da Maurizio Accattato, ideatore e direttore artistico di questo specifico percorso dedicato all’arte più libera e gioiosa dei nostri tempi, alla quale tutti possono attingere per trovare percorsi personali, professionali, terapeutici o per semplice curiosità.

Gli incontri dell’Accademia del Piccolo Grande Clown termineranno giovedì 22 maggio con l’ultimo super ospite: il grandissimo Maurizio Nichetti.

