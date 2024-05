Sport leale e sostenibile

Questa mostra esporrà le maglie e i cimeli appartenuti a Ugo Colombo, insieme a bellissimi lavori realizzati da 250 bambini e ragazzi delle scuole cittadine.

L'Associazione di promozione sociale "UGO COLOMBO HOMBRE VERTICAL", con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, è lieta di annunciare l'apertura di una straordinaria mostra che si terrà dal 2 al 18 maggio presso il Comune di San Giorgio su Legnano. Questa mostra esporrà le maglie e i cimeli appartenuti a Ugo Colombo, insieme a bellissimi lavori realizzati da 250 bambini e ragazzi delle scuole cittadine.

L'ingresso alla mostra è libero e sarà possibile visitarla durante gli orari di apertura al pubblico dell'edificio municipale. Le opere esposte sono il risultato del progetto "Ugo Colombo, storia di un Hombre Vertical e del suo sogno. Per lo sport, leale, pulito e sostenibile", promosso dall'Associazione "Ugo Colombo Hombre Vertical APS" nelle scuole del territorio.

In particolare, vi invitiamo a partecipare alla serata di presentazione del progetto che si terrà il 10 maggio alle 20:45 nella sala consiliare del Comune. Durante l'evento, i relatori abituali del progetto illustreranno l'iniziativa anche a genitori, nonni e cittadini interessati.

Questo progetto ha coinvolto circa 1200 bambini e ragazzi delle scuole del territorio dell'alto milanese nell'anno scolastico 2023/24, promuovendo valori di sportività, lealtà, pulizia e sostenibilità.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare le locandine con il programma allegato o a contattare l'Associazione tramite email all'indirizzo ugocolombo [dot] hombrevertical [at] gmail [dot] com o zannardi [dot] renzo [at] gmail [dot] com. È anche possibile contattare direttamente il presidente Renzo Zannardi al numero 3207088.

Non perdete l'occasione di visitare questa mostra emozionante e di scoprire il significato del progetto "Ugo Colombo, storia di un Hombre Vertical e del suo sogno" attraverso gli occhi dei giovani partecipanti e delle opere esposte.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!