A San Giorgio su Legnano il concerto in occasione della Festa della Repubblica

Il 1° giugno, San Giorgio su Legnano invita tutti i cittadini al concerto organizzato in occasione della Festa della Repubblica.

L’Amministrazione Comunale di San Giorgio su Legnano invita tutta la cittadinanza al concerto organizzato in occasione della Festa della Repubblica, animato dal Corpo Bandistico Musicale Cittadino di Canegrate.

L’appuntamento è per domenica 1° giugno, alle ore 21 in Piazza IV, a San Giorgio su Legnano. L’amministrazione coglie l’occasione per ricordare che in occasione della manifestazione sarà consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tutti i cittadini neo diciottenni.

