A San Giorgio su Legnano tutti quanti vogliono fare Jazz

A San Giorgio su Legnano una vivace serata jazz animata dal ’Turnin’ Jazz Quartet’.

L’associazione culturale Città Invisibili, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Tempo Libero, propone il concerto ’Turnin’ Jazz Quartet’ programmato per la serata di sabato 7 giugno, alle ore 21, in Piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano. Il repertorio musicale coinvolgerà grandi e piccini per un concerto sulle note dei compositori internazionali e italiani più conosciuti: Cole Porter, Duke Ellington, Paolo Conte, Sergio Caputo e alcune rivisitazioni dei brani dei Beatles. Una serata pensata per coinvolgere gli amanti del jazz ma che può appassionare chiunque sia alla ricerca di buona musica!

