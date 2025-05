'La voce all'opera' una serata musicale nel cuore di San Giorgio su Legnano

La Pro Loco di San Giorgio su Legnano organizza un incontro musicale per la serata di giovedì 29 maggio. Il concerto ‘La voce all’opera’ sarà un’emozione musicale unica: con la direzione artistica della professoressa Emanuela Maggioni e il contributo della Scuola di Musica Niccolò Paganini, il pubblico sarà cullato dalle musiche di Puccini, Verdi e Rossini.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Giorgio su Legnano e si terrà alle ore 21 nel parco di Villa Parravicini, al numero 15 di via Gerli. Il concerto è aperto a tutti i cittadini, ma la prenotazione è obbligatoria!

