'Piero' premiato a Zagabria

Un nuovo importante riconoscimento per la 'Tenuta Bramasole' inverunese. Questa volta a trionfare è il pastore dei pirenei Pietro, premiato alla mondiale di Zagabria.

La ‘Tenuta Bramasole’ di Inveruno continua a ricevere gratificazioni e riconoscimenti. Location per matrimoni, eventi e momenti in famiglia molto apprezzata nel territorio, anche per la fattoria didattica che sempre riesce a coinvolgere bambini e adulti. Un posto davvero molto suggestivo che, nonostante alcuni incresciosi episodi (intrusioni notturne per cercare di creare disturbo agli animali e finte recensioni, tutti denunciato alle autorità competenti), ha ottenuto un altro importante successo.

"Presso la Tenuta alleviamo una ventina tra pastori dei pirenei e levrieri - ci spiega il titolare Stefano Carbone - il nostro 'Piero', grande e dolce amico di tutti i bambini che vengono a trovarci, ha avuto un altro, ennesimo, riconoscimento. Questa volta si è classificato al primo posto alla mondiale di Zagabria. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, da sempre cerchiamo di dare, oltre che un servizio di ristoro curato, anche una cura e attenzione agli animali, permettendo ai bambini inverunesi e del territorio di scoprirli e conoscerli. Per questo abbiamo anche attivato una stalla a Oleggio per garantire il mantenimento alimentare sano e corretto dei nostri animali".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!