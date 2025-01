Rifiuti: 50 sacchi in poche ore

Il bilancio dell’intervento dei volontari di 'Strade Pulite' è impressionante: 50 sacchi di rifiuti indifferenziati raccolti in poche ore lungo le strade di cittadine.

Sabato 11 gennaio, sei volontari dell'associazione Strade Pulite si sono rimboccati le maniche per ripulire un tratto della strada che dalla rotonda Tigros conduce alla superstrada 336, nei pressi di Inveruno. Il bilancio dell’intervento è impressionante: 50 sacchi di rifiuti indifferenziati raccolti in poche ore, a cui si aggiungono oggetti ingombranti come un box doccia dismesso, una bombola del gas, pneumatici e altri rifiuti di grandi dimensioni.

L’operazione di raccolta è stata portata avanti in stretta collaborazione con il Comune di Inveruno, che ha garantito lo smaltimento dei materiali raccolti. Tuttavia, ciò che ha colpito maggiormente i volontari non è stata solo la quantità di spazzatura accumulata, ma il fatto che questo stesso tratto di strada era stato ripulito meno di otto mesi fa.

“La quantità di rifiuti abbandonati è allarmante, ma ciò che ci stupisce ancora di più è la rapidità con cui questo tratto di strada si è riempito nuovamente di spazzatura,” ha commentato uno dei volontari. Questo dato mette in luce un problema ben più ampio, legato non solo all’inciviltà di chi abbandona rifiuti, ma anche alla necessità di strategie più efficaci per prevenire il fenomeno.

L’abbandono indiscriminato dei rifiuti non è solo un problema estetico, ma ha anche gravi ripercussioni sull’ambiente e sulla sicurezza stradale. Oggetti come pneumatici e bombole del gas rappresentano un rischio concreto per chi percorre queste strade.

L’attività dei volontari di Strade Pulite è un esempio concreto di cittadinanza attiva e amore per il territorio. Nonostante il duro lavoro e la frustrazione nel vedere come le strade tornino a riempirsi di rifiuti in poco tempo, questi uomini e donne continuano a impegnarsi per restituire dignità agli spazi pubblici.

“Non possiamo arrenderci all’idea che sia normale convivere con la spazzatura,” hanno dichiarato i volontari. “Il nostro obiettivo non è solo ripulire, ma sensibilizzare le persone sull’importanza di rispettare l’ambiente.”

L’intervento di sabato scorso è anche un appello alla comunità e alle istituzioni: serve maggiore attenzione per prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Tra le possibili soluzioni, si potrebbero intensificare i controlli, installare telecamere di sorveglianza nei punti critici e promuovere campagne di educazione ambientale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!