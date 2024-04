Libri e ragazzi, ragazzi e libri. Il Comune di Cornaredo vuole sempre più rafforzare il rapporto tra i due mondi e, a questo riguardo, ha organizzato il 'Cornaredo Book Festival', invitando una serie di autori di fama per incontrare le scolaresche desiderose di porre loro delle domande.

Libri e ragazzi, ragazzi e libri. Il Comune di Cornaredo vuole sempre più rafforzare il rapporto tra i due mondi e, a questo riguardo, ha organizzato il 'Cornaredo Book Festival', invitando una serie di autori di fama per incontrare le scolaresche desiderose di porre loro delle domande. La rassegna si svolgerà fino al 10 maggio e sarà dedicata a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. "Sarà - spiegano gli organizzatori - un'occasione unica per conoscere d vicino gli scrittori e le scrittrici, far loro domande e scoprire i mondi meravigliosi descritti nei loro libri. Gli incontri sono in programma tutti all'auditorium comunale. Giovedì 2 maggio sarà la volta di Andrea Valente, venerdì 3 di Monica Tappa e sabato 4 alle 10.30 di Laura Orsolini con il suo libro "Il ladro gourmet".

