Rita, ciclista errante per l'Asia

In sella a una bicicletta. Tra la Transiberiana e la Transmongolica. Con la voglia di scoprire nuovi angoli di mondo in una mano e quella di farlo a contatto con l'ambiente nell'altra. Quell'esperienza, per Rita Sozzi che l'ha compiuta, è diventata un libro il cui titolo è la parafrasi di una nota poesia di Giacomo Leopardi: il suo 'Canto notturno di un pastore errante dell'Asia' è così diventato 'Canto notturno di una ciclista errante per l'Asia'. Professoressa di lettere, ha compiuto un percorso di circa seimila chilometri e ne proporrà tutto il fascino e le emozioni sabato 28 maggio alle 10.30 nella sala esposizioni del palazzo Filanda. Si parla, come spiegano i promotori dell'iniziativa, "Del racconto di un viaggio che pulsa a un ritmo lento, tutto umano, un diario che diventa incontro con volti, cieli, lingue, culture, luci e ombre, narra di uno spazio a tratti sconfinato ma che racchiude il terreno fertile delle nostre radici". L'appuntamento sarà a ingresso libero fino all'esaurimento dei posti.

