Il primo soccorso veterinario: riconoscere i sintomi e gestire le emergenze in attesa appunto dell’intervento veterinario. Capire, informarsi, confrontarsi e farlo con esperti. Ecco, allora, che i nostri amici animali e i loro padroni sono stati i protagonisti in Villa Rusconi in occasione dell’incontro promosso dalla Protezione Animali di Legnano ODV, con il patrocinio del Comune di Castano e l’aiuto di Fondazione Aurea.

