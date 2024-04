Dopo il grande successo della prima edizione torna domenica 21 aprile “Boffalora in Fiore - Festa di Primavera”.

Dopo il grande successo della prima edizione torna domenica 21 aprile “Boffalora in Fiore - Festa di Primavera”. Nel centro storico, lungo il Naviglio, allora, ecco numerose bancarelle di artigianato a tema floreale, mentre all'interno del cortile della scuola Primaria sono previsti laboratori creativi per bambini, percorsi sensoriali e attività con piccoli animali organizzati dalla Cooperativa San Rocco della Cascina Pietrasanta; ancora, spazio agli appassioanti di avicoltura, attesi allo stand ALA (Associazione Lombarda Avicoltori); inoltre, il gruppo musicale “Maxentia Brass Band” a partire dalle 15 suonerà per le vie della festa e durante la giornata è prevista anche la consegna gratuita di compost per orti.

