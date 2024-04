Laboratori, attività ricreative informative per imparare tutto su riciclo e riuso. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Neutalia promuove un’iniziativa per sensibilizzare grandi e piccini rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Si parte il 20 aprile da Busto Arsizio, dove si svolgerà un infolab.

Laboratori, attività ricreative informative per imparare tutto su riciclo e riuso. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Neutalia promuove un’iniziativa per sensibilizzare grandi e piccini rispetto ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Si parte il 20 aprile da Busto Arsizio, dove si svolgerà un infolab, sul modello di quanto già proposto lo scorso dicembre in occasione delle festività natalizie. Questa volta l’evento sarà incentrato sul tema dell’Earth Day, ovvero Planet vs. Plastic, con tante attività per imparare a ridurre e riciclare plastica e materiali di scarto. Nelle prossime settimane si replicherà a Legnano.

A Busto Arsizio, in piazza Vittorio Emanuele II, nell’ambito dell’evento “Primavera in Fiore”, dalle 15 alle 18 presso il gazebo di Neutalia ci sarà “Giochiamo Riciclando”, uno speciale laboratorio, condotto dagli educatori della cooperativa La Lumaca, grandi esperti di educazione ambientale, che coinvolgerà i bambini nell’invenzione di giochi portatili con materiali semplici e di recupero, per portare la sostenibilità sempre in tasca. Il laboratorio, curato sempre dagli educatori de La Lumaca, mira proprio a insegnare il concetto di riciclo e riuso alla Generazione Alpha, la prima nata nel pieno della consapevolezza del cambiamento climatico.

La Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, è il più importante evento dedicato alla sostenibilità ambientale. Giusto alla trentacinquesima edizione (la prima Giornata si è tenuta nel 1970), quest’anno propone come tema Planet vs. Plastic, ovvero Pianeta contro la Plastica, per sensibilizzare a una riduzione dell’impiego di plastica, ma anche e soprattutto per promuovere il corretto riciclo e il riuso.

