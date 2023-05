Lumachiamo diventa Green Summer Festival! Con il patrocinio della Città di Busto Arsizio torna la quarta edizione di Lumachiamo, il format proposto dall’allevamento a ciclo biologico naturale di Lumache di Busto Arsizio con un festival che unisce sport, musica e sostenibilità, quest'anno con grandi partner e collaborazioni in occasione della città Europea dello Sport.

Il Green Summer Festival, che si svolgerà da sabato 20 maggio sino a sabato 30 settembre, offrirà un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno tutta la città di Busto Arsizio e i suoi abitanti. Il festival si pone l'obiettivo di promuovere la solidarietà, il coinvolgimento della città e la voglia di trascorrere tempo all'aria aperta, attraverso l'organizzazione di attività sportive e culturali all'insegna della sostenibilità e dell'ecologia.

Il Green Summer Festival è stato concepito come un evento che promuove uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente, e quest'anno si presenta con numerose novità. Tra le principali collaborazioni figurano le Associazioni del terzo settore, le Scuole, i centri medici, le Associazioni sportive, con il contributo di tante attività promosse dagli sponsor aderenti.

