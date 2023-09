Nuovo appuntamento sabato 9 settembre a Busto Arsizio con 'Puliamo il bosco insieme'. Per partecipare basta presentarsi alle 10 in largo san Grato (Madonna in Veroncora).

Nuovo appuntamento sabato 9 settembre a Busto Arsizio con 'Puliamo il bosco insieme'. Per partecipare basta presentarsi alle 10 in largo san Grato (Madonna in Veroncora), portando guanti, spary antizanzare e borraccia d'acqua. Se è possibile, inoltre, venire in bici.

