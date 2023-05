Rimandata 'Lumachiamo'

L'evento, che era in programma per sabato 20 maggio, sarà rimandato con lo stesso programma al sabato successivo a causa delle avverse previsioni meteo.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per sabato 20 maggio, l'inaugurazione del Lumachiamo Green Festival è stata posticipata a sabato 27 maggio. Il nuovo appuntamento, che si terrà presso via Canale dalle ore 11 come previsto, avrà lo stesso programma annunciato e vedrà la partecipazione di tutti gli artisti e gli ospiti previsti. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti causati da questo cambiamento di programma, ma la sicurezza dei partecipanti è la nostra massima priorità. Siamo felici di poter confermare che l'evento si terrà comunque e che ci aspettiamo una grande partecipazione da parte del pubblico. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro ufficio stampa al seguente indirizzo ufficiostampa [at] royaltime [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!