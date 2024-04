Venerdì 19 aprile, alle 21, nella sala inferiore della chiesetta di San Giovanni

in piazza Cardinal Ferrari a San Vittore Olona, Pino Bravin presenta il suo nuovo romanzo 'La canonica', pubblicato dalla Memoria del Mondo di Magenta, presente con l’editore Luca Malini. In dialogo con Gigi Marinoni e Gigi Marcon; interventi musicali di Lucia Picozzi, alla fisarmonica; letture di Eleonora Ghirimoldi e Daniele Levis Pelusi.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!