La rianimazione di base con l’utilizzo del defibrillatore. Con l’Azzurra Soccorso ecco il corso BLS-D (adulto e pediatrico). L’appuntamento è giovedì 2 maggio, dalle 19 alle 24, nella sala consiliare di Villa Rusconi a Castano. Il corso è gratuito e a numero chiuso: iscrizioni entro giovedì 25 aprile. Per informazioni e iscrizioni servizisociali [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it.

