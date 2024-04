Rifiuti abbandonati

Sono stati trovati sparsi per l'erba. Laddove, per logica e buon senso, non dovrebbero essere. Sono rifiuti di ogni genere quelli rinvenuti nell'area in prossimità delle vasche di laminazione del fiume Bozzente a Villanova sul territorio di Nerviano.

Sono stati trovati sparsi per l'erba. Laddove, per logica e buon senso, non dovrebbero essere. Sono rifiuti di ogni genere quelli rinvenuti nell'area in prossimità delle vasche di laminazione del fiume Bozzente a Villanova sul territorio di Nerviano. Un rinvenimento che l'ex sindaco Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la Lega Salvini, ha appreso dai cittadini e segnalato alla giunta per chiedere di fronteggiare il problema dell'abbandono selvaggio di rifiuti come si conviene. "Si segnala - ha scritto - la presenza di discariche con rifiuti di ogni tipo abbandonati nella strada sterrata prossima all'ingresso dell'area di laminazione e si confida in un intervento in merito". Il fenomeno dell'abbandono selvaggio di rifiuti in zone non deputate a ospitarli sul territorio cittadino non è nuovo. Un paio di mesi fa una donna era stata sanzionata perchè identificata nell'abbandonare sacchi di rifiuti nella zona del Bennet.

