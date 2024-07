Interrogazione sugli annaffiatoi del cimitero

O non ci sono o sono in condizioni di deterioramento. L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la lista Lega Salvini Lombardia, bussa alla porta della giunta retta dal sindaco Daniela Colombo con un'interrogazione per sensibilizzare sulle condizioni degli annaffiatoi del cimitero.

O non ci sono o sono in condizioni di deterioramento. L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la lista Lega Salvini Lombardia, bussa alla porta della giunta retta dal sindaco Daniela Colombo con un'interrogazione per sensibilizzare sulle condizioni degli annaffiatoi del cimitero. Ovvero su uno strumento utilizzato da diverse persone per dotare d'acqua i fiori posti sulle lapidi dei loro cari. "Ci risulta - scrive Cozzi - che non vengono integrati o completamente cambiati da diverso tempo. Si chiede , visto l'utilizzo di chi si reca nei cimiteri, se non si ritenga necessaria una nuova fornitura in tutti e tre i cimiteri del capoluogo e delle frazioni e con che tempistica eventualmente".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!