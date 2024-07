Tari: "Perché questi rinvii?"

Prima doveva essere pagata entro il 16 giugno, poi è slittata al 16 luglio e infine alla fine del mese. Perchè tutti questi rinvii per la scadenza del pagamento della Tari a Nerviano? Se lo è chiesto, e lo ha chiesto alla giunta del sindaco Daniela Colombo, l'ex primo cittadino del Monastero degli Olivetani ora sui banchi dell'opposizione con la Lega Salvini Lombardia Massimo Cozzi.

Prima doveva essere pagata entro il 16 giugno, poi è slittata al 16 luglio e infine alla fine del mese. Perchè tutti questi rinvii per la scadenza del pagamento della Tari a Nerviano? Se lo è chiesto, e lo ha chiesto alla giunta del sindaco Daniela Colombo, l'ex primo cittadino del Monastero degli Olivetani ora sui banchi dell'opposizione con la Lega Salvini Lombardia Massimo Cozzi. "La giustificazione - spiega - è il protrarsi dei tempi necessari alla distribuzione degli avvisi di pagamento Tari 2024, ma mi vengono spontanee due domande, come mai non è successa la stessa cosa gli anni precedenti e come mai non si è programmato il tutto per tempo?". La soluzione, per Cozzi, sarebbe stata di "Posticipare la prima scadenza alla fine di settembre come nella vicina Parabiago". E conclude ironicamente: "Non vorremmo arrivare a quella data, di rinvio in rinvio".

