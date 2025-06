Dall’alimentazione al primo soccorso; dalla dieta equilibrata alle differenze nutrizionali, fino alla gestione delle emergenze. Il benessere dei nostri amici ‘a quattro zampe’ al centro dell’attenzione.

Dall’alimentazione al primo soccorso; dalla dieta equilibrata alle differenze nutrizionali, fino alla gestione delle emergenze. Il benessere dei nostri amici ‘a quattro zampe’ al centro dell’attenzione dell’incontro ‘Zampe in salute, padroni informati’. Con la guida del dottor Roberto Sironi, medico veterinario, i presenti hanno così potuto conoscere e comprendere meglio come comportarsi e quali indicazioni seguire in caso di necessità o situazioni appunto di emergenza che vedano coinvolti cani o gatti. Una serata certamente utile e coinvolgente.

