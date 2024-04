Parco ai caduti di Nassiriya

Caduti di Nassiriya: il Comune di Busto Garolfo ha ora deciso di intitolare un polmone verde con una cerimonia in programma domenica 14 aprile.

In tutto furono 28 e caddero il 12 novembre 2003, colpiti da un attentato terroristico. Sono i caduti di Nassiriya, e di quei 28 diciannove furono italiani, dodici Carabinieri, cinque Militari e due civili. A loro il Comune di Busto Garolfo ha ora deciso di intitolare un polmone verde con una cerimonia in programma domenica 14 aprile. Alle 9.30 ci sarà il ritrovo al parco di via Arconate e alle 10 sarà scoperta la targa commemorativa di intitolazione. Alle 10.20 si formerà un corteo che da via Arconate raggiungerà la centrale piazza Concordia. Alle 11 , nella sala consiliare 2 giugno 1946. autorità e associazioni commemoreranno i caduti. Il momento sarà caratterizzato anche dalla presenza delle note musicali del Corpo Santa Cecilia.

