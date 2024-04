Il missionario Padre Damiano

Dal Libano a Vanzaghello. La comunità ha spesso aiutato padre Damiano Puccini nella sua opera di missionario instancabile attraverso cene solidali e opere di sensibilizzazione.

Dal Libano a Vanzaghello. La comunità ha spesso aiutato padre Damiano Puccini nella sua opera di missionario instancabile nel paese dei Cedri attraverso cene solidali e opere di sensibilizzazione sulla sua attività. Venerdì 12 aprile nel primo pomeriggio, il religioso sarà all'oratorio per raccontare della sua esperienza di apostolato e di operosa carità. Non è la prima volta che padre Damiano incontra la comunità vanzaghellese per renderla partecipe del suo impegno e per ringraziarla del sostegno ricevuto. Chi interverrà potrà poi anche condividere riflessioni con il missionario durante una cena solidale.

