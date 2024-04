'Mai sole': un opuscolo contro la violenza sulle donne

Insieme. Per dichiarare guerra alla violenza sulle donne. Comune di Bareggio e Telefono Donna hanno elaborato un opuscolo chiamato "Mai sole" che si pone come alleato prezioso per il gentil sesso a contrasto della violenza di genere di carattere fisico e psicologico.

Insieme. Per dichiarare guerra alla violenza sulle donne. Comune di Bareggio e Telefono Donna hanno elaborato un opuscolo chiamato "Mai sole" che si pone come alleato prezioso per il gentil sesso a contrasto della violenza di genere di carattere fisico e psicologico. "L'opuscolo - spiega in una nota il sindaco Linda Colombo - sarà messo a disposizione della cittadinanza". Il primo cittadino ha poi reso noto che prossimamente Bareggio organizzerà un incontro volto proprio all'approfondimento di questo tema. Un tema che intreccia questioni legate all'aspetto sanitario con il tema del rispetto della dignità della persona.

