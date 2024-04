Primavera... in fiera!

Bancarelle, stand delle associazioni, musica e animazione… alla fine non è primavera senza l’ormai immancabile fiera di Magnago.

Bancarelle, stand delle associazioni, musica e animazione… alla fine non è primavera senza l’ormai immancabile fiera di Magnago. E, allora, ecco che puntuale è tornata anche quest’anno. “Fortunatamente il tempo ha tenuto e, quindi, siamo riusciti a riempire tutte le piazze del paese - ha commentato il vicesindaco Franco Piantanida - Una giornata che ha visto protagoniste le realtà associative, gli epositori e diverse attrazioni che hanno saputo conquistare grandi e piccoli”. Tante occasioni, insomma, pensate proprio per tutti. Tanti momenti durante i quali ritrovarsi, stare insieme e fare festa. E soprattutto un’iniziativa dove le parole d’ordine sono state condivisione e collaborazione. “Sono stato molto contento, perché i commercianti hanno risposto in maniera positiva all’appuntamento, tenendo aperte le loro attività e facendo così vivere ancora di più il centro paese. Ci tengo, inoltre, a sottolineare l’importante lavoro di organizzazione portato avanti nelle scorse settimane dalla nostra Polizia locale, per programmare appunto nei minimi dettagli la manifestazione.

PRIMAVERA... ECCO LA FIERA!



