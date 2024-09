Tempo di 'Fiera Autunnale'

La tradizione che si rinnova. Tutto pronto, infatti, a Magnago per l’immancabile appuntamento con la ‘Fiera Autunnale’. Domenica 22 settembre, allora, dalle 9 alle 19 nelle vie e nelle piazze centrali del paese ecco musica, street food giochi e attrazioni per i più piccoli, gli stand delle associazioni e i prodotti agrioli. L’evento è organizzato dal Comune, con la Pro Loco.

