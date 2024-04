La consegna del mezzo all'Auser

Un mezzo in comodato d'uso gratuito per le attività sociali per il progetto 'Noi con Voi' di Auser Volontariato Castano Primo Odv, in collaborazione con GMS Srl e con il patrocinio del Comune. E domenica 7 aprile, alle 11, in Villa Rusconi, ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale del veicolo.