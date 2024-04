'CambiMenti Climatici in corso'

patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Consiglio Regionale del Piemonte e Provincia di Novara, organizzato dal Comune di Cameri in collaborazione con l'agenzia RoyalTime, che ha visto la partecipazione di rilevanti Imprese del Territorio e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, l'iniziativa del 2024 prevede una seconda giornata dedicata alla formazione e all'informazione per la popolazione.

Dopo il grande successo della seconda edizione del convegno "CambiaMenti in Corso", patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Consiglio Regionale del Piemonte e Provincia di Novara, organizzato dal Comune di Cameri in collaborazione con l'agenzia RoyalTime, che ha visto la partecipazione di rilevanti Imprese del Territorio e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, l'iniziativa del 2024 prevede una seconda giornata dedicata alla formazione e all'informazione per la popolazione (sabato 6 aprile).

Questo evento spin-off CambiaMenti Climatici in Corso è indirizzato alle famiglie, ai giovani e ai cittadini al fine di far comprendere e apprendere le manovre di primo soccorso e promuovere una buona educazione civica nel caso di emergenze.

L'emergenza climatica: una minaccia globale che richiede azioni immediate. L'umanità si trova di fronte a una delle sfide più pressanti della sua storia: l'emergenza climatica. Il cambiamento climatico, causato principalmente dalle attività umane come l'uso eccessivo di combustibili fossili e la deforestazione, sta provocando impatti devastanti sul nostro pianeta.

Le ondate di calore estreme, gli uragani sempre più intensi, le siccità prolungate e l'innalzamento del livello del mare sono solo alcune delle conseguenze visibili di questo fenomeno. Le comunità in tutto il mondo stanno già sperimentando i danni causati da tali eventi climatici estremi: perdita di vite umane, distruzione di ecosistemi preziosi, crisi alimentari e migrazioni forzate.

Per affrontare efficacemente l'emergenza climatica, è necessario un impegno globale e coordinato. I governi, le imprese, le organizzazioni non governative e gli individui devono unire le forze per ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l'uso di energie rinnovabili, proteggere le foreste e adattarsi ai cambiamenti climatici già in corso.

Ogni azione conta. Ridurre il consumo di plastica, utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, risparmiare energia e acqua, sostenere politiche ambientali responsabili: sono solo alcune delle azioni che ciascuno di noi può intraprendere per contribuire a mitigare l'impatto del cambiamento climatico.

Il tempo stringe. Se non agiamo ora, il futuro delle prossime generazioni potrebbe essere compromesso. Dobbiamo agire con determinazione e urgenza per proteggere il nostro pianeta ma anche con consapevolezza essere pronti ad affrontare le emergenze.

Sabato 6 aprile si simulerà il grave problema dei cambiamenti climatici con una esercitazione di emergenza attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile AIB, dell'Associazione Italiana Prepper, della Croce Rossa Italiana - Comitato di Galliate, Polizia Locale e Volontari; con il patrocinio del Comune di Cameri e del Ministero per l'Ambiente e per l'Energia.

Si darà vita dalla centrale piazza Dante Alighieri ad un grande momento di sensibilizzazione con il seguente programma:

- Dalle 9.30: prova della glicemia e della pressione a cura di Croce Rossa Italiana.

- Ore 11 e ore 15:00: simulazione emergenza multipla con il coinvolgimento di AIB/CRI e AIP e ricerca persona scomparsa.

- Ore 11 e 15: laboratorio nodi, allestimento stand, presentazione del bagaglio delle emergenze a cura di AIP.

- Ore 14.30 ricerca persona scomparsa a cura di AIB.

- Ore 15: Mini Corso sul primo soccorso a cura di CRI.

- Ricerca persona scomparsa con l’aiuto dei cani molecolari a cura di AIB.

Durante la giornata verrà presentato in esclusiva nazionale l'interessante progetto del “Bagaglio delle Emergenze” e del “piano di emergenza familiare”. Il bagaglio delle emergenze costituisce un elemento fondamentale per la tutela in caso di problematiche e necessità singole dell’individuo o di famiglia; è un baule atto a contenere elementi e prodotti di prima necessità per far sì che il tempo intercorso tra lo scatenarsi dell'emergenza e l'arrivo dei primi soccorsi sia il più tutelato e il più coperto

attraverso prodotti di sopravvivenza e cura.

Il bagaglio delle emergenze verrà proposto dall'Associazione Italiana Prepper, in collaborazione con Decathlon e potrà essere preordinato dal sito https://www.associazioneitalianaprepper.it/decathlon-e-associazione-ital... o tramite la seguente mail: info [at] associazioneitalianaprepper [dot] it

Il sindaco di Cameri, Giuliano Pacileo, ha dichiarato: “Come sindaco di questa città, è mio dovere agire e guidare la nostra comunità verso azioni concrete per affrontare questa sfida urgente. Dobbiamo lavorare insieme per ridurre le nostre emissioni di gas serra, proteggere i nostri ecosistemi, promuovere l'efficienza energetica e adottare pratiche sostenibili in ogni aspetto della nostra vita quotidiana”.

Il presidente dell'Associazione Prepper ha ribadito: “In momenti di emergenza, è fondamentale mantenere la calma e agire in modo tempestivo e responsabile per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. Per affrontare un'emergenza familiare dobbiamo essere pronti ad attendere i soccorsi nel modo migliore possibile e la nostra associazione promuove fortemente le migliori soluzioni moderne ed innovative per affrontare qualsiasi tipo di problematica”.

Cambiamenti Climatici in Corso è la prima iniziativa su scala regionale che affronta con determinazione e impegno l'evolversi dei mutamenti climatici e delle sue conseguenze su scala nazionale. Significativo sarà l’intervento delle Aziende che si renderanno disponibili a condividere esperienze e best practice per la sicurezza di persone e cose.

In caso di mal tempo l’evento si terrà nell’ area mercato di via Sabbioncelli.

Le operazioni di soccorso verranno riprese dalle telecamere di ONE TV e trasmesse in uno speciale servizio dedicato. Diretta streaming sui social del Comune di Cameri.

La giornata è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Associazione Italiana Prepper, Decathlon, Croce Rossa Italiana – Comitato di Galliate, AIB.

Si ringraziano gli sponsor Igor Gorgonzola, Procos CBC, Comoli Ferrari, Memc, Arch Service Group, VAuto, Acqua Novara VCO, Penta Garden, Clearwater, Flamor, Decathlon.

Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito del comune: www.comune.cameri.no.it.

