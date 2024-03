La seconda edizione di 'CambiaMenti in Corso'

Dopo il grande successo della prima edizione torna venerdì 22 marzo a Cameri la seconda edizione del Convegno “CambiaMenti in Corso”.

Dopo il grande successo della prima edizione torna venerdì 22 marzo a Cameri la seconda edizione del Convegno “CambiaMenti in Corso” patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Consiglio Regione Piemonte e Provincia di Novara organizzato dal Comune di Cameri in collaborazione con l’agenzia Royal Time nel percorso “Consuma di meno per avere di più” dove interverranno Relatori, le istituzioni, ed i Dirigenti delle Aziende del Territorio, tra cui Igor Gorgonzola, Procos CBC, Comoli Ferrari, Memc, Arch Service Group, VAuto, Acqua Novara VCO, Penta Garden, Clearwater e gli organi di stampa, moderati dall’intraprendente conduttrice Mediaset a vocazione ambientale Tessa Gelisio.



Il convegno si pone l’obiettivo, attraverso un importante confronto costruttivo, di orientare i cittadini verso un cambiamento non solo in riferimento al risparmio energetico ma anche relativo ai topic della responsabilità sociale e ambientale. Durante la giornata verranno affrontate alcune delle tematiche dei 17 Global Goals - Agenda 2030. L’Amministrazione comunale di Cameri si è fortemente impegnata nella gestione dei cambiamenti ambientali e sociali.



Novità di quest’anno è il coinvolgimento della parte giovane della città con le scuole per la proiezione del cortometraggio “Oltre il Buio” che si prefigge l’ambizioso obiettivo di esplicare un differente concetto sulla disabilità ed abbattimento delle barriere architettoniche e culturali; cambiamento della comunità significa anche inclusione.

