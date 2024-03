Tessa Gelisio torna a Cameri per 'Cambiamenti in corso'

Tessa Gelisio, nota conduttrice di Mediaset ed esperta in tematiche ambientali ed ecologiche, fa ritorno a Cameri per la seconda edizione del convegno "Cambiamenti in corso".

Tessa Gelisio, nota conduttrice di Mediaset ed esperta in tematiche ambientali ed ecologiche, fa ritorno a Cameri per la seconda edizione del convegno "Cambiamenti in corso". L'evento, in programma venerdì 22 marzo, vedrà la partecipazione del Ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e si propone come un'importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territorio.

Una grande tavola rotonda sarà il cuore del convegno, con l'obiettivo di favorire la sinergia tra i diversi attori coinvolti per promuovere un reale cambiamento in grado di incidere positivamente sulle generazioni future. Tra le novità di questa edizione, particolare rilievo verrà dato all'argomento dell'inclusione, considerato fondamentale per la costruzione di una società più equa e sostenibile.

Un elemento di spicco di quest'anno sarà la partecipazione attiva delle scuole, con la presenza delle scuole primarie Tadini di Cameri e dell'Istituto Agrario "Bonfantini" di Novara. Gli studenti avranno l'opportunità di aprire la giornata con la proiezione del cortometraggio "Oltre il Buio", patrocinato dal Comune di Cameri e promosso dal blog "Invisibili" del Corriere della Sera.

L'edizione di quest'anno si preannuncia dunque ricca di spunti e di approfondimenti, con l'obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo e di ispirare azioni concrete per un futuro più sostenibile e inclusivo. Diretta Tv sul canale 79 del digitale terrestre e sui social del Comune di Cameri.

