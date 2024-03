Pronti che si va di corsa. lunedì 1 aprile, alle 9.30 al Parco Alto Milanese a Busto Arsizio, è in programma, infatti, la manifestazione podistica 'Bumba da Cursa - Pasquetta' a cura di 'Bumbasina Run'.

Pronti che si va di corsa. lunedì 1 aprile, alle 9.30 al Parco Alto Milanese a Busto Arsizio, è in programma, infatti, la manifestazione podistica 'Bumba da Cursa - Pasquetta' a cura di 'Bumbasina Run'. Due le distanze proposte, la breve da 4.5 chilometri e la più lunga da 9 chilometri con partenza dalla Bottega Agricola di via Olindo Guerrini (ingresso di Santa Croce). Il costo di partecipazione è di 5 euro. Ci si può iscrivere direttamente in loco prima della partenza.

