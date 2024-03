"Ragalaci la tua storia"

Storie di vita quotidiana cercansi per realizzare un corto sulla Legnano di una volta. In occasione delle celebrazioni per il Centenario di Legnano Città.

Storie di vita quotidiana cercansi per realizzare un corto sulla Legnano di una volta. Comincia, in occasione delle celebrazioni per il Centenario di Legnano Città, la ricerca di storie personali, racconti di lavoro, abitudini, amori, svaghi, famiglie, vacanze… fino agli anni Settanta. Una selezione delle storie raccolte andrà a costituire il materiale con cui sarà realizzato un cortometraggio che diventerà un documento per conoscere e custodire la storia di ieri, attraverso voci, ricordi, emozioni e immagini di cittadine e cittadini legnanesi. La ricerca sarà condotta dalla biblioteca civica “Augusto Marinoni” e dal suo gruppo di BiblioVolontari. Chiunque volesse raccontare una storia o conoscesse qualcuno con una vicenda da raccontare potrà scrivere a biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net o contattare i BiblioVolontari al numero 347 0407273 oppure compilare il modulo al link: HYPERLINK "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyhxscK2wDbfQd0eiz4wAAbnTjwo0xKVt-nfz0k1D5pQZ6xg/viewform" https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyhxscK2wDbfQd0eiz4wAAbnTjwo0x.... I BiblioVolontari ricontatteranno tutti per un’intervista.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!