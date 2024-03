Venerdì 12 aprile, alle 21, in Villa Rusconi a Castano, organizzata dal Coordinamento 'BiciPace', Simona Baldelli presenta il libro 'Alfonsina e la Strada'.

Pioniera italiana del ciclismo femminile su strada. Alfonsa Rosa Maria Morini, che diventerà nota con il nome da coniugata Alfonsina Strada, è stata la prima donna a competere con gli uomini in gare come il Giro di Lombardia e il Giro d'Italia. E, allora, per conoscere e onorare una figura femminile straordinaria, che ha aperto il cammino verso la parità di genere nello sport, ecco che il coordinamento 'BiciPace', con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della biblioteca di Castano Primo (e con la partecipazione dell’Associazione Donne Giuriste Italia ADGI – sezione di Busto Arsizio e di Auser Filo Rosa) organizza l’incontro letterario con la scrittrice Simona Baldelli, che presenta il libro 'Alfonsina e la Strada'. L’appuntamento è venerdì 12 aprile, alle 21, in Villa Rusconi. Intervengono Lucia Garavaglia di Auser Filo Rosa e Andrea Satta dei Têtes de Bois. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

