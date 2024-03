L'anteprima dell'NH90

Un elicottero che è un punto di riferimento. L'NH90... pronti, allora, a conscerlo ancor più da vicino e, perchè no, a salirci anche sopra? Presentato a Volandia l'NH90.

Un elicottero che è un punto di riferimento. L'NH90... pronti, allora, a conscerlo ancor più da vicino e, perchè no, a salirci anche sopra? Detto, fatto! Sì, perché proprio l'altro giorno è stato presentato al pubblico di Volandia, il Parco e Museo del Volo accanto a Malpensa. "Si è trattato di un'anteprima di presentazione - ha spiegato il vicepresidente Luciano Azzimonti - Una macchina che ha fatto ed è storia e che ancora oggi è assolutamente attiva". Alla scoperta, insomma, di un velivolo che grazie alle sue grandi capacità tecniche e meccaniche è impiegato in varie attività e che oggi, là nel padiglione 'Ala Rotante', conquisterà certamente i tanti visitatori che si fermeranno ad ammirarlo. "A Volandia ci sono già delle macchine davvero significative - ha ribadito Rinaldo Besozzi, ex ingegnere aeronautico - E questa è tra quelle che hanno un valore enorme. Personalmente, poi, ci sono molto affezionato, visto che per quasi 10 anni ho lavorato alla sua progettazione e realizzazione. Un ricordo, ad esempio, di cui conserva la fotografia è stato il momento dell'accettazione del primo mezzo tedesco con la cerimonia alla presenza del ministro della difesa, i piloti, il capo collaudotore e i finanziatori. Eravamo circa una decina di persona e, credetemi, mi sono sentito piccolo di fronte a queste persone".

LA PRESENTAZIONE DELL'NH90



